Госдума в приоритетном порядке рассмотрит меры борьбы с жестоким обращением с животными

Завтра, 21 декабря, Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит на пленарном заседании предложенные законопроекты по борьбе с жестоким обращением с животными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«Учитывая обращения гражданского общества, [Председатель Государственной Думы Вячеслав] Володин предложил рассмотреть эти законопроекты в числе приоритетных на ближайшем пленарном заседании, во вторник. Совет (Думы) поддержал», — сказано в сообщении.

Первый законопроект предполагает запрет на продажу животных на «птичьих рынках» и в зоомагазинах. Он был внесен в Госдуму в июле депутатом Владимиром Бурматовым.

Этот парламентарий также стал соавтором второй инициативы вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым. Новелла предлагает привлекать к административной ответственности за жестокое обращение с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что принятие данных законопроектов поможет обеспечить дополнительные меры защиты животных.