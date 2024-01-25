Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах до 700 тыс. рублей за «треш-стримы»

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за проведение в сети «треш-стримов», демонстрирующих насилие или издевательство над какой-либо соцальной группой (либо призывы к подобным действиям). Штраф за это нарушение может составить до 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Это решение давно назрело. Ради заработка в прямом эфире есть те, кто издевается над детьми, животными, происходят даже убийства. Это порождает жестокость в обществе, особенно негативно влияет на детей и подростков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для граждан размер штрафа составит от 200 до 600 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Также предусматривается возможность конфискации оборудования для проведения подобных трансляций.

В случае принятия новеллы будет ужесточена уголовная ответственность за совершение десяти видов преступлений, включая убийство, если они сопровождались проведением «треш-стрима».

«Штрафы до 700 тыс. рублей и ужесточение уголовного законодательства отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — выразил уверенность Володин.