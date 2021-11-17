В России уточнят основания для аннулирования загранпаспортов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий основания для аннулирования загранпаспортов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, заграничный паспорт гражданина РФ может быть признан недействительным при его утрате, прекращении гражданства РФ, непригодности документа, в случае смерти владельца или его невозврата по окончании служебной командировки за рубежом. Также предполагается уточнение срока оформления загранпаспорта при обращении гражданина по месту жительства.

В документе сообщается, что если то или иное лицо имеет доступ к сведениям чрезвычайной важности или совершенно секретной информации, то при ограничении права на выезд за рубеж загранпаспорт сотрудника должен храниться у организации, принявшей на себя такое решение.

«При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта) паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Поправки предполагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».