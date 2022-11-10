Госдума в первом чтении приняла проект о десяти годах тюрьмы коллекторам за угрозы

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за угрозы или применение насилия в отношении должников. За это коллекторам может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее эту инициативу поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев отметил, что документ предлагает оценивать действия коллекторов, сопровождающиеся угрозами в адрес должников как общественно опасные. Гражданину, прибегающему к таким методам при возврате задолженных средств, может грозить до пяти лет тюрьмы, а если такое преступление было совершено группой лиц,- до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что лица, действующие от имени кредитора или в его интересах также будут наказываться за угрозы штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода виновного за последние три года. В качестве альтернативного наказания осужденного могут привлечь к принудительным работам сроком до пяти лет или отправить в колонию на такой же срок.