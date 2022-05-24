Госдума в первом чтении одобрила закон об управлении ушедшими иностранными компаниями

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о возможности введения внешнего управления в компаниях, иностранные владельцы которых решили уйти с российского рынка из-за санкций, введенных странами Запада.

Группа сенаторов и депутаты от партии «Единая Россия» предложила сделать внешнее управление допустимым на основании решения суда.

Прежде всего такое управление может быть введено в компаниях, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, а также защиты интересов россиян. Это касается производителей товаров первой необходимости, фирм, которые занимают монопольное или доминирующее положение на рынке либо являются градообразующими, единственных поставщиков при госзакупках.

Кроме того, отмечается, что такая мера применима в случае, если прекращение деятельности конкретного бизнеса в России может привести к гибели людей, необоснованному повышению цен и другим серьезным последствиям.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. После этого многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности на территории РФ.