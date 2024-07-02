Госдума в октябре 2024-го хочет рассмотреть проект закона об отмене ЕГЭ

Госдума в октябре хочет рассмотреть в первом чтении проект закона об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА «Новости».

По ее словам, данный законопроект прописывает норму, при которой ЕГЭ заменят на государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам основного общего и среднего образования. То есть проверять знания школьников все равно будут, но в форме госэкзаменов.

Напомним, в июне парламентарии от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму вышеупомянутый законопроект. Если нижняя палата его примет, то он может начать действовать уже с 1 января 2025 года.

Отмечается, что ЕГЭ, сданное до вступления в силу данного закона, будет действовать 4 года после сдачи и эти результаты будут принимать вузы в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

Как отмечали инициаторы законопроекта, из-за ЕГЭ подростки стали чаще прибегать к суициду. Также проведение самого ЕГЭ – довольно затратная вещь для государства, говорится в пояснительной записке. Родители тем временем тоже тратят много денег на репетиторов, при том что коррупционная составляющая за последние годы только сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

Еще одна причина для отмены ЕГЭ – невозможность раскрыть творческий потенциал выпускника. То есть задача современной школы — чтобы ученик сдал этот единый госэкзамен, а не освоил учебную программу.