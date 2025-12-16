Госдума утвердила поэтапное ужесточение правил выдачи микрозаймов

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий поэтапное ужесточение регулирования рынка микрозаймов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.

Одним из ключевых изменений станет ограничение размера переплаты по потребительским займам. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата будет снижена со 130 до 100 процентов годовых. Таким образом, с учетом процентов, комиссий и штрафных санкций заемщик не сможет выплатить сумму, превышающую двукратный размер основного долга. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон также вводит ограничения на количество одновременно действующих займов. С 1 октября 2026 года одно физическое лицо сможет иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых каждый. С 1 апреля 2027 года будет разрешен только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых. Кроме того, при оформлении нового займа начнет действовать трехдневный период охлаждения после погашения предыдущего.

В то же время документ расширяет возможности микрофинансовых организаций по кредитованию бизнеса. Максимальный размер займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 до 15 млн рублей. В пояснительной записке к закону отмечается, что действующий лимит не пересматривался с 2018 года и его повышение необходимо для удовлетворения потребностей рынка и расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.