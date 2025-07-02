Госдума утвердила ответственность дачников за уничтожение борщевика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков самостоятельно бороться с борщевиком Сосновского – растением, опасным для здоровья человека. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. По информации РБК Life, после вступления закона в силу владельцы участков получат обязанность своевременно и эффективно уничтожать этот сорняк, чтобы защитить себя и окружающих.

Борщевик Сосновского выделяет сок, который под воздействием солнечного света вызывает сильные ожоги кожи. В России растет около 40 видов борщевика, но не все они представляют опасность. Например, сибирский борщевик используется в пищу. В законопроекте предлагается внести изменения в статью 13 Земельного кодекса, поскольку борщевик Сосновского не только вреден для экосистем, но и может вызвать острые дерматиты, похожие на ожоги. Кроме того, одно растение может дать до двадцати тысяч семян, что способствует быстрому распространению сорняка. Авторы документа подчеркивают, что комплексная борьба с этим растением необходима для обеспечения безопасности и комфорта людей.

По мнению депутатов, усилия региональных властей не дают желаемого результата, поскольку многие владельцы участков либо игнорируют борьбу с борщевиком, либо проводят ее с нарушением сроков и применением неэффективных методов. В некоторых случаях участки даже закрывают для специалистов, которые должны проводить обработку. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о необходимости создания финансирования для мероприятий по уничтожению борщевика, а также для научных исследований в этой области.

Законопроект закрепляет за собственниками, арендаторами и землепользователями обязанность защищать свои земли от инвазивных растений, к которым относится и борщевик. При этом правительство будет определять перечень таких растений и методы борьбы с ними. Инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2023 года депутатами от партии «Единая Россия». Закон предусматривает штрафы за нарушение требований до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч для юридических лиц. Сейчас же ответственность за неистребление борщевика регулируется на региональном уровне. Если документ будет принят окончательно, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Стоит отметить, что в 2015 году борщевик Сосновского официально признали сорняком и исключили из перечня сельскохозяйственных культур. Однако общественное движение «Антиборщевик» указывает на то, что действующие стандарты защиты растений не рассматривают распространение этого сорняка как серьезную экологическую проблему, что усложняет борьбу с ним.