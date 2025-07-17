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Общество 17 июля 2025 14:57

Госдума утвердила новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, который расширяет основания для лишения приобретенного гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его вице-спикер, председатель комитета Госдумы по миграционной политике Ирина Яровая и руководители всех думских фракций.

Согласно документу, гражданства могут лишиться те, кто совершил преступления, угрожающие безопасности страны, в том числе действия, связанные с оправданием терроризма, сотрудничеством с иностранными структурами, пропагандой нацистской символики и вмешательством в критически важную цифровую инфраструктуру.

Закон также предусматривает возможность лишения гражданства за участие в тяжких преступлениях, включая насильственные действия сексуального характера, особенно против несовершеннолетних, а также за организацию незаконной миграции. Кроме того, под новые нормы подпадают преступления, совершенные по мотивам экстремизма или в целях оправдания терроризма.

Как ранее подчеркивал Вячеслав Володин, российское гражданство должны получать те, кто уважает законы, традиции и язык страны.

#гражданство рф #правонарушения #Вячеслав Володин #Госдума
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