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Госдума утвердила договор о поставках газа между Россией и Китаем
Нижняя палата парламента РФ ратифицировала правительственное соглашение России и КНР о поставке природного газа в Китай по дальневосточному маршруту. Об этом сообщает ТАСС.
Договор, определяющий условия сотрудничества Москвы и Пекина в газовой сфере был заключен 31 января. Он предусматривает, в том числе, транзит российского газа по участку трубопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в Китае.
В начале этого года глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что в 2022 году поставки из РФ в КНР «перевыполнили все обязательства» и вышли на новый уровень. Он отметил, что это еще раз доказало надежность России, как ответственного поставщика и отражает заинтересованность Китая в российском топливе.
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