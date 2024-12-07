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Госдума: Ряд пенсионеров получат проиндексированную пенсию уже в конце декабря
Работающим и неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,3%. В проиндексированном виде их начнут выплачивать с 1 января 2025-го, но некоторые пенсионеры получат ее уже в конце декабря, сказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он пояснил, что пенсионеры получают пенсию в разные даты: кто-то в начале месяца, кто-то в середине, а некоторые – в конце. Однако из-за того, что в январе начнутся длительные праздники, пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, получат ее в конце декабря и уже проиндексированную.
Спикер также добавил, что в бюджете заложены все необходимые средства, чтобы поднять пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам.
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