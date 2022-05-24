Госдума РФ отказалась от соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан стран СНГ

Госдума РФ отменила соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в пенсионном обеспечении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

«В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года», - сказано в пояснительных материалах к проекту.

Отмечается также, что решение о выходе России из соглашения оформлено в виде федерального закона.

Согласно документу, пенсионерам, оставшимся без работы в феврале 2022 года, с июня увеличат размер соцвыплат.

Инициаторы проекта обратили внимание на то,что положения договора, который члены организации подписали более 30 лет назад, теперь не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ».