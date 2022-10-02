Госдума разрешит депутатам «самомобилизоваться» в зону СВО

В Госдуме в скором времени подготовят законопроект, который позволит лишать депутатов отсрочки от службы и присоединиться к частичной мобилизации. На данный момент по закону парламентарии исключены из числа подлежащих мобилизации, что проблематично для тех, кто хочет стать добровольцем, заявил депутат ГД Виталий Милонов.

Добровольцы-депутаты нарушают регламент, так как они обязаны участвовать в заседаниях и не могут быть от них освобождены по действующим нормативам, так как подобные командировки не предусмотрены, отметил Милонов. По его словам, новый законопроект поможет депутатам «самомобилизоваться».

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», — цитирует Милонова РИА Новости.

Он подчеркнул, что депутаты за службу в зоне военной спецоперации не получают финансовой помощи и едут туда исключительно «за собственные средства».

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне СВО планиуреся в общей сложности 300 тыс. резервистов.