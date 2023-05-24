Госдума разрешила хоронить на воинских кладбищах добровольцев и контрактников

Участников добровольческих формирований разрешат хоронить на воинских кладбищах. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Правки депутаты внесли в федеральный закон «О погребении и похоронном деле», передает ТАСС.

На воинских разрешается хоронить граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, и лиц, заключивших контракт с организациями, выполняющих возложенные на Вооруженные силы задачи. В документе уточняется, что изменения затронут правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года – начала военной спецоперации на Украине.

Помимо этого, законопроект устанавливает, что на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны должны быть нанесены соответствующие надписи и обозначения. Эту обязанность возложили на федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Напомним, в конце прошлого года у основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина возник конфликт с властями Санкт-Петербурга – он обвинил их в отказе хоронить погибшего в спецоперации заключенного. В частности, об этом сообщала Lenta.ru. СМИ писали, что бойца не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища.