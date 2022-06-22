Госдума разрешила регионам вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который наделяет российские регионы правом вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул.

Документ предоставит властям субъектов право запрещать выпуск бездомных животных из приютов по своему усмотрению и оставлять их там до передачи новым владельцам или естественной смерти. Также регионы смогут запретить выпуск животных в места, где находятся детские, образовательные и медицинские учреждения, объекты повышенной опасности.

Поправки в закон повысят ответственность граждан при содержании и выгуле домашних животных, считают депутаты. В том числе власти могут установить ограничения на «самовыгул» домашних животных и дополнительные требования к их содержанию. Предполагается, что это предотвратит пополнение популяции бездомных животных.