Госдума разрешила благоустройство тропинок в лесах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов в январе, вносит изменения в Лесной кодекс РФ и распространяется в том числе на городские леса, сообщает ТАСС.

Поправки разрешают обустройство дорожек по существующим лесным тропам, в том числе проходящим под кронами деревьев, на участках рекреационного назначения. Ключевым условием станет отсутствие сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.

Как поясняется в пояснительной записке, многие тропинки, которыми жители давно пользуются для прогулок, формально относятся к лесным территориям, поэтому их нельзя официально благоустроить. Граждане, в том числе семьи с малолетними детьми, инвалиды, пожилые и маломобильные люди, вынуждены использовать неблагоустроенные «протоптанные» дорожки.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что принятые изменения снимают бюрократические ограничения для лесных участков рекреационного назначения и позволяют благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. По его словам, речь идет о приведении в порядок уже проложенных маршрутов – гравийное покрытие, освещение, скамейки, информационные щиты. Он подчеркнул, что ни одно здоровое дерево не пострадает, а изменения направлены на то, чтобы лес служил людям, но не страдал от них.