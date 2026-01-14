Госдума ратифицировала протоколы о правовой помощи между странами СНГ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную странами СНГ в 2002 году в Кишиневе. Об этом сообщает «ТАСС».

Депутаты также одобрили аналогичный протокол к более ранней конвенции, подписанной странами СНГ в 1993 году в Минске.

Оба документа были внесены в Госдуму 9 января Президентом РФ Владимиром Путиным. Протоколы Россия подписала 13 мая 2025 года. В пояснительных записках к документам указано, что изменения направлены на признание судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территории стран СНГ.

Кишиневская конвенция вступила в силу для России 28 июня 2023 года. С этого момента минская конвенция 1993 года перестала действовать между странами СНГ. При этом она не была официально денонсирована, и через протокол в нее будут внесены те же изменения, что и в конвенцию 2002 года.