Госдума рассмотрит запрет на продажу электронных сигарет и вейпов

Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, направленных на введение полного запрета на продажу никотинсодержащей продукции, включая вейпы и электронные сигареты. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законодательных инициатив стали Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Проектом предлагается запретить оптовую и розничную реализацию устройств для потребления никотина, а также установить административную ответственность за нарушение запрета.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, штрафы за продажу вейпов и аналогичной продукции могут составить для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей. При этом, как подчеркнул Сергей Миронов, штрафы за реализацию несовершеннолетним должны быть существенно выше – до 500 тысяч рублей для граждан и до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Он напомнил, что в 2023 году был принят закон, ограничивающий распространение никотинсодержащих товаров с ароматизаторами, а также запрещающий их продажу на ярмарках, выставках, дистанционно и через открытые витрины. Однако, по словам политика, многие торговые точки продолжают нарушать установленные правила, особенно в части продажи подросткам.

Миронов отметил, что в 32 странах мира уже действует полный запрет на подобную продукцию, а в 79 странах ограничено курение в общественных местах и реклама никотиновых изделий. Он также обратил внимание на рост числа пользователей электронных систем доставки никотина, в том числе среди молодежи – по оценкам экспертов, их уже около 4 миллионов человек. Подростков, по его словам, привлекает отсутствие запаха табака и возможность незаметного использования.

Кроме того, парламентарий сообщил, что ранее в июне депутаты внесли еще один законопроект, предполагающий наделение школьных учителей правом изымать у учеников сигареты и никотинсодержащую продукцию. В настоящее время, как отметил Миронов, педагоги не могут этого сделать из-за отсутствия соответствующих полномочий и могут только применять дисциплинарные меры, которые, по его мнению, не дают должного эффекта.