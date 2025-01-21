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Госдума рассмотрит запрет дистанционного обучения в медицинском образовании
Госдума займется обсуждением законопроекта, который предполагает запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«На этой неделе рассмотрим законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи <...> В связи с этим предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, одной из проблем повышения квалификации медиков является то, что многие из них обучаются в «коммерческих организациях, не имеющих необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения».
Законопроект также будет предусматривать, что разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области медицинского образования остается в полномочиях Минздрава, а организации, занимающиеся образовательной деятельностью, будут обязаны получать соответствующие разрешения от Росздравнадзора. «В противном случае обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации», – отметил Володин.
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