Госдума рассмотрит запрет дистанционного обучения в медицинском образовании

Госдума займется обсуждением законопроекта, который предполагает запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе рассмотрим законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи <...> В связи с этим предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, одной из проблем повышения квалификации медиков является то, что многие из них обучаются в «коммерческих организациях, не имеющих необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения».

Законопроект также будет предусматривать, что разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области медицинского образования остается в полномочиях Минздрава, а организации, занимающиеся образовательной деятельностью, будут обязаны получать соответствующие разрешения от Росздравнадзора. «В противном случае обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации», – отметил Володин.