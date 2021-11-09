Госдума рассмотрит законопроект об экзамене для охотников

В Государственную думу РФ внесен проект федерального закона, предусматривающий введение экзамена перед выдачей охотничьего билета. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные РФ“. Им предусмотрено, что впервые претендующие на получение охотничьего билета граждане будут обязаны пройти обучение требованиям охотминимума и проверку на знание требований. Охотминимум включает в себя знание правил охоты, требований техники безопасности и основ биологии диких животных», — сказано в сообщении.

При получении билета охотникам нужно будет предоставить выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Предполагаемая дата вступления в силу поправок — 1 сентября 2022 года.