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Общество 1 марта 2025 10:20

Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам заниматься просвещением

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Госдума на предстоящей неделе рассмотрит законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Об этом сообщил Председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что депутаты последовательно работают над защитой страны от попыток деструктивного вмешательства извне.

«На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества», – цитирует пресс-служба Госдумы слова Вячеслава Володина.

Напомним, сегодня вступает в силу закон, который обязывает иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности.

#госдума рф #Вячеслав Володин
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