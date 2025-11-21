Госдума рассмотрит законопроект о закреплении крестов в описании герба России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума намерена в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, который уточняет описание Государственного герба России и закрепляет наличие крестов на его элементах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Володин отметил, что государственный герб является важным символом страны, и подчеркнул необходимость исключить любые искажения его изображения. Он заявил, что ключевые элементы герба должны быть закреплены в законодательстве.

Законопроект направлен в комитет по государственному строительству и законодательству. Его инициировали 412 депутатов под руководством Володина.

Документ предполагает внесение изменений в статью 1 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». В описание герба предлагается добавить, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Ранее Володин сообщал, что в Госдуму поступило большое количество обращений по поводу изображений государственной символики без крестов или с заменой этих элементов. Он подчеркивал необходимость защиты национальной идентичности, включая язык, веру, культуру и историю.