Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семьям, чьи дети не попали в детский сад

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату родителям, чьи дети не смогли попасть в детский сад из-за отсутствия мест. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработан депутатами Владиславом Даванковым, Ксенией Горячевой, Сарданой Авксентьевой и Ярославом Самылиным.

Законопроект предлагает дополнить статью 8 закона об образовании новой нормой, которая обяжет региональные власти предоставлять ежемесячные выплаты семьям с детьми от 1,5 до 7 лет, поставленных на очередь в муниципальные детские сады и которым отказано в местах. Размер и порядок выплаты будут определяться субъектами.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время меры поддержки таких семей зависят от региональной инициативы. Авторы проекта считают, что введение единого федерального стандарта выплат позволит устранить дисбаланс и обеспечить равномерную финансовую поддержку семей по всей стране.

Законопроект предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2027 года.