Госдума рассмотрит законопроект о противодействии искажению исторической правды

Госдума 18 февраля на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении профилактики правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит «ТАСС».

Документ направлен на совершенствование системы предупреждения и профилактики правонарушений в этой сфере.

Законопроект предлагает расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений. В него планируется включить меры по противодействию искажению исторической правды, а также предупреждению уклонения от исполнения обязанности по защите Отечества.

Володин заявил, что попытки заставить забыть о том, кто победил нацизм и остановил уничтожение народов Европы в газовых камерах и лагерях смерти, он расценивает как часть гибридной войны со стороны недружественных западных стран против многонационального советского народа.

Он подчеркнул, что, по его мнению, советский народ ценой своих жизней спас мир от фашизма, и добавил, что подобного пересмотра истории допустить нельзя.

Председатель Госдумы также отметил, что принятие законопроекта, как ожидается, позволит эффективнее пресекать пропаганду, направленную на фальсификацию исторических фактов.