Госдума рассмотрит законопроект о единых правилах разведения домашних животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит единые правила разведения домашних животных. Об этом сообщает «ТАСС».

В заключении комитета говорится, что Государственной думе следует рассмотреть проект федерального закона, который вносит изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в декабре прошлого года. Документ уточняет ключевые понятия в сфере разведения животных, включая термины «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Проект предусматривает создание единой федеральной некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород, а также контролировать соблюдение стандартов.

Кроме того, законопроект вводит классификацию целей разведения: отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, а также разведение для личного содержания домашних животных. Документы о происхождении животных при их отчуждении должны передаваться новым владельцам, а перечень этих документов утвердит правительство РФ.

Также проект закрепляет правила учета заводчиков, порядок внесения и исключения сведений из реестра, механизм взимания целевых взносов и контроль деятельности единой организации со стороны уполномоченного федерального органа.