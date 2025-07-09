Госдума рассмотрит законопроект о пересчете страхового стажа для многодетных семей

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Многодетные родители с пятью и более детьми получат возможность пересчитать страховой стаж за годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в страховой стаж будут включаться периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет. Сейчас такие периоды засчитываются только для родителей четырех детей.

«Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца», — уточнила Стенякина.

По ее словам, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года.