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Общество 17 марта 2025 22:45

Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы России

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Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об установлении 9 августа – даты окончания Ленинградской битвы – днем воинской славы России, сообщает РИА Новости, приводя слова Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Этот законопроект внес в Госдуму Президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отметили, что признание 9 августа днем воинской славы России акцентирует военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

Володин сообщил, что законопроект будет обсуждаться в приоритетном порядке. Его предложат рассмотреть в первом чтении и в среду, 19 марта.

Также Председатель Госдумы отметил, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы станет данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма.

#Вячеслав Володин #госдума рф #законопроект
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