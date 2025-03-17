Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы России

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об установлении 9 августа – даты окончания Ленинградской битвы – днем воинской славы России, сообщает РИА Новости, приводя слова Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Этот законопроект внес в Госдуму Президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отметили, что признание 9 августа днем воинской славы России акцентирует военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

Володин сообщил, что законопроект будет обсуждаться в приоритетном порядке. Его предложат рассмотреть в первом чтении и в среду, 19 марта.

Также Председатель Госдумы отметил, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы станет данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма.