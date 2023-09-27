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Политика 27 сентября 2023 18:25

Госдума рассмотрит проект об уголовной ответственности за пропаганду экстремизма

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Завтра, 28 сентября, в Госдуме РФ планируется рассмотреть в первом чтении проект о введении уголовной ответственности за пропаганду экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Нижней палате парламента.

#Экстремистская деятельность
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