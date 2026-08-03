Госдума рассмотрит проект об оповещении водителей перед эвакуацией авто

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который предусматривает уведомление владельцев автомобилей через портал «Госуслуги» о предстоящей эвакуации машины на спецстоянку. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стали депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Законопроект предлагает внести изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно документу, должностное лицо должно будет за 15 минут до начала эвакуации направить владельцу автомобиля или водителю, допущенному к управлению транспортным средством, уведомление через портал «Госуслуги» о возможном задержании автомобиля.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас законодательство позволяет прекратить эвакуацию, если владелец успел прибыть до начала движения эвакуатора. Однако на практике большинство водителей узнают о случившемся уже после того, как автомобиль увезли на спецстоянку.

По мнению разработчиков законопроекта, уведомления через «Госуслуги» позволят автовладельцам оперативно прибыть на место, самостоятельно убрать машину и избежать ее эвакуации на штрафстоянку.