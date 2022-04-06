Госдума рассмотрит проект о выплатах алиментов мужчинам

Заксобрание Архангельской области внесло на рассмотрение в Госдуму проект о выплате алиментов мужчинам, воспитывающим детей, сообщают «Известия».

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — следует из заключения правового управления нижней палаты.

Если законопроект будет одобрен, то мужчины, воспитывающие детей в одиночку, смогут в течение 3 лет после рождения ребенка обращаться в суд в тех случаях, когда самостоятельно договориться с бывшей супругой об уплате алиментов не удастся. Отмечается, что в последние годы в судебной практике растет число случаев, когда ребенок после развода остается жить с отцом.

«На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды», — приводят примеры авторы законопроекта.