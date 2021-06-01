Госдума рассмотрит новый закон о содержании домашних животных

Группа сенаторов предложила Государственной Думе законопроект, наделяющий органы власти регионов правом устанавливать свои требования к выгулу и содержанию питомцев помимо тех, что уже закреплены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы заметили, что до вступления в силу закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» субъекты обладали соответствующими полномочиями. Это позволяло принимать во внимание специфику отдельно взятого региона.

В законопроекте также уточняется, что указанные требования к выгулу и содержанию животных направлены в первую очередь на обеспечение безопасности граждан, обеспечение надлежащего ухода за домашними питомцами и недопущение жестокого обращения с ними, а также на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Авторы идеи надеются, что наделение региональных органов власти новыми правами поможет решить ряд проблем, связанных с поддержанием чистоты в местах выгула домашних питомцев, сохранностью имущества и гуманным обращением с животными. В случае принятия новелла должна в целом минимизировать конфликты между владельцами животных и остальными гражданами.