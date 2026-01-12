Госдума рассмотрит новые законы о поддержке участников СВО и их семей

Госдума во вторник, 13 января, планирует рассмотреть в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба парламента.

Он отметил, что один из законопроектов предполагает предоставить право супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, поступать на бюджетные места в вузы по программам бакалавриата и специалитета, а также в средние специальные образовательные учреждения в рамках отдельной квоты.

Володин уточнил, что сейчас льгота на поступление в вузы и колледжи распространяется только на самих участников СВО и их детей.

Второй законопроект закрепляет дополнительную социальную гарантию – право на предоставление ежегодного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней для участников СВО и ряда других категорий ветеранов боевых действий. Предусматривается, что при подаче соответствующего заявления работодатель будет обязан предоставить эти дни отдыха.

Володин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом Госдумы. Он также напомнил, что с 2022 года в рамках обеспечения спецоперации принято 154 закона, которые закрепляют все необходимые социальные гарантии для военнослужащих и их семей.