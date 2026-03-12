news_header_top
Общество 12 марта 2026 10:28

Госдума рассмотрит инициативу об отпуске для родителей раненых военнослужащих

Законопроект, который позволит родителям военнослужащего, ставшего инвалидом после ранения, брать отпуск одновременно с ним, направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по обороне. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Документ уже передан в профильный комитет. Володин подчеркнул, что вопросы, связанные с обеспечением проведения специальной военной операции, а также поддержкой ее участников и их семей, остаются одним из ключевых направлений работы Государственной думы.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается внести изменения в закон «О статусе военнослужащих».

Поправки предусматривают возможность для родителей военнослужащего, который получил инвалидность из-за ранения, но продолжил службу, брать отпуск одновременно с ним. Такая мера будет действовать в случаях, когда военнослужащий не состоит в браке.

Володин также напомнил, что ранее Госдума уже приняла 159 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Он отметил, что действующая система поддержки во многом уже сформирована и показывает эффективность, однако ее необходимо развивать с учетом конкретных потребностей военнослужащих и их семей.

По его словам, принятие нового закона позволит дополнительно укрепить социальные гарантии для солдат и офицеров, получивших ранения в бою, а также создать условия для их восстановления.

#военнослужащие #отпуск #Госдума
