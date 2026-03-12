Госдума рассматривает новые меры контроля за трудовыми мигрантами

По данным МВД, в 2025 году в России было оформлено 2,3 миллиона патентов для трудовой деятельности иностранными гражданами, что на 9% больше, чем в 2024 году. Каждый из них внес авансовый платеж по НДФЛ, а общая сумма поступлений составила 172 миллиарда рублей – на 39% выше показателей предыдущего года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Наибольшие выплаты зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Рост этих показателей свидетельствует о выводе трудовой миграции из тени.

Одной из причин стало принятие 22 федеральных законов в сфере трудовой миграции с 2024 года. В настоящий момент в Государственной Думе рассматривается ряд инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

Среди предложений – обязать трудовых мигрантов обеспечивать себя и членов семьи, проживающих в России, на уровне прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, а также вносить фиксированный авансовый платеж за каждого члена семьи. Если эти требования не будут выполнены, патент или разрешение на работу могут аннулировать или не выдать, что приведет к сокращению срока пребывания в стране.

Налоговые органы и МВД будут проверять наличие дохода у трудовых мигрантов. Кроме того, предлагается, чтобы дети иностранных граждан, находящиеся в России по работе родителей, покидали страну по достижении 18 лет в течение 30 дней.

Ужесточаются также условия для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство: их не будут выдавать или могут аннулировать, если мигрант в течение года работал менее 10 месяцев.

Эти меры расширят контроль за трудовыми мигрантами, их семьями и доходами, что должно способствовать снижению нелегальной миграции.