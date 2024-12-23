Госдума рассматривает четыре законодательные инициативы Госсовета РТ

На рассмотрении в Госдуме сейчас находятся четыре законодательные инициативы парламента Татарстана. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на шестом заседании республиканского парламента.

«Законодательные инициативы касаются совершенствования системы обращения с отходами; рассмотрения административных дел, направленных против основ конституционного строя и общественной безопасности; установления ограничения доступа в интернете к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; повышения административных штрафов за нарушение правил охоты», – сказал он.

Кроме того, в Совете законодателей России на этапе «нулевого чтения» находятся еще пять республиканских инициатив. Они связаны с процедурой регистрации рождения детей по свидетельским показаниям, правом регионов создавать собственные Академии наук, предупреждением вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, соцподдержкой совершеннолетних детей погибших военнослужащих и с изменениями условий кредитного договора для участников СВО.

«Невзирая на то, что с начала работы парламента седьмого созыва прошло чуть больше трех месяцев, новый состав Госсовета без потери темпа включился в законотворческую деятельность. В работе парламента находится 49 законопроектов. Принято и подписано Раисом республики 30 законов, в том числе семь базовых», – отметил Мухаметшин.

По его словам, вопросы социальной и правовой защиты военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей занимают в работе центральное место.

«Делаем все, чтобы наши бойцы ощущали государственную поддержку не только на законодательном уровне. Парламентарии, представители всех политических партий, депутатские объединения вместе с жителями республики активно участвуют в формировании гуманитарных грузов, а некоторые лично сопровождают их в зону специальной военной операции», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Всего с начала СВО парламентом собрано более 1 млн рублей. На эти средства были закуплены лекарства, военное снаряжение, средства гигиены, продукты, добавил он.

Мухаметшин рассказал, что в следующем году отмечается 30-летие Государственного Совета РТ и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он попросил депутатов уделить особое внимание заботе о ветеранах, патриотическому воспитанию, увековечиванию памяти о событиях тех лет.

Глава парламента напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества. В связи с этим он предложил парламентариям подумать о дополнительных мерах поддержки, механизмах защиты прав военнослужащих и их близких.

Одним из главных направлений деятельности депутатов Мухаметшин назвал работу с избирателями в округах. В этом году в адрес Госсовета поступило более 3,2 тыс. обращений граждан.

«Прошу не отсиживаться в кабинетах, а выходить к людям, быть на переднем крае общественной жизни своих сел, городов и районов. Держать на контроле вопросы, волнующие наших граждан, реализовывать наказы, полученные в ходе выборной кампании, своевременно рассматривать и решать поступающие обращения. Активно работать в закрепленных избирательных округах», – заключил он.