Госдума призывает дачников к активной работе несмотря на дождливое лето

Пасмурное небо, слякоть и дожди – вовсе не повод для дачников бросить все и ждать тепла. По мнению депутата Госдумы и главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, наоборот: именно в такую погоду участки нуждаются в повышенном внимании. Его слова приводит RT.

«Многие считают, что, если лето не балует солнцем, можно расслабиться. Но это ошибка. Влажный сезон накладывает свои риски и требует от дачников особой собранности», – отметил он.

Главной угрозой Чаплин назвал избыток воды. Переполненные канавы и засоренные дренажные системы могут спровоцировать подтопления не только грядок, но и построек. Повреждения фундамента и гибель растений – последствия, которых можно избежать, если вовремя очистить отводы.

Особую настороженность, по словам Чаплина, стоит проявить владельцам теплиц. Постоянная сырость – идеальная среда для развития грибков. Чтобы не лишиться урожая, нужно ежедневно проветривать тепличные помещения, обрабатывать посадки защитными составами и удалять пораженные листья.

«Влага – незаметный, но опасный враг. Особенно в закрытом пространстве», – подчеркнул он.

Деревья также не стоит оставлять без присмотра. Несмотря на холод, они продолжают расти, а значит, требуют ухода: удаление волчков, формирование кроны и установка подпорок под тяжелые плодоносящие ветви – все это необходимо делать вовремя, не дожидаясь жары.

Внимания заслуживает и газон. В условиях постоянных дождей трава растет с удвоенной скоростью, а под залежами нескошенной зелени может развиваться плесень. Чтобы избежать этого, косить участок нужно не реже одного раза в неделю.

Еще один важный момент – состояние построек. Постоянная влага может испортить крышу, повредить деревянные конструкции, вызвать гниение. Чаплин советует регулярно проверять состояние кровли, стен и полов, а при необходимости – обрабатывать дерево антисептиками.

«Не стоит ждать солнечных дней, чтобы начать действовать. Каждая вовремя выполненная задача сейчас – это защита от крупных проблем в будущем», – резюмировал депутат.