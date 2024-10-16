Госдума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Авторы законодательной инициативы предлагают внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса РФ, добавив новый пункт, который будет учитывать факт незаконного пребывания лица на территории России как отягчающее обстоятельство при назначении наказания. Они утверждают, что это позволит повысить уровень ответственности при вынесении приговора. Документ подчеркивает, что нелегальное пребывание указывает на преднамеренное нарушение закона и уже подразумевает большую ответственность за преступление.

Кроме того, предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или направленную на совершение тяжких или особо тяжких преступлений на территории России. За такое деяние предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с возможным наложением штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей или зарплаты за период от трех до пяти лет, а также запрещения занимать определенные должности до десяти лет.

Законопроект также включает новые квалифицирующие признаки для организации незаконной миграции, такие как совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его, использование поддельных документов, изъятие, сокрытие или уничтожение официальных документов, удостоверяющих личность, а также использование интернет-технологий.