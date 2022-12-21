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Общество
21 декабря 2022  14:07

Госдума приняла запрет на принудительный сбор биометрических данных

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Госдума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Теперь в нем говорится, что сбор таких данных может быть лишь добровольным, поэтому гражданину не могут отказать в предоставлении услуг из-за их отсутствия. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте исключены «все неопределенности и двойные толкования, установлен ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан», рассказал о документе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — добавил он.

По словам спикера ГД, в дальнейшем виновные в утечке и принудительном сборе данных будут подвергаться административной и уголовной ответственности.

Также в документе утвержден перечень видов биометрии — изображение лица и образец голоса, прописано, как гражданин сможет отказаться от сдачи биометрии либо отозвать уже данное согласие на ее использование. 

Собранные данные запрещены для трансграничной передачи и могут храниться лишь в базах, расположенных на территории России.

#госдума рф #биометрические данные
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