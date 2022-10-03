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Официальная хроника
3 октября 2022  16:09

Госдума приняла законы о вхождении ДЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию

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Госдума единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Сегодня утром их опубликовали на портале правовой информации. Также на заседании Госдумы депутаты единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех субъектов, внесенные на рассмотрение накануне Президентом РФ Владимиром Путиным.

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