Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции в России

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем – окончательном – чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции. Об этом сообщают «РИА Новости».

Теперь полицейские имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Сотрудникам полиции могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять их. Кроме того, стражи порядка могут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Сотрудникам МВД разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых или обвиняемых или при угрозе теракта.

По закону полиция обязана не только пресекать административные правонарушения, но и выявлять их. Ведомство получило право требовать от обращающихся к ним людей называть свои фамилию, имя и отчество.

Законопроект позволяет полицейским проводить личный досмотр человека, если есть подозрение, что он имеет при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства, наркотики, радиоактивные вещества или же скрывает предметы хищения.

Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключено положение, что они не несут ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, в случае, если оно проводилось на законных основаниях.