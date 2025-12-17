news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 14:33

Госдума приняла закон об ответственности за несоблюдение сроков расчета с поставщиками

Читайте нас в
Телеграм

Государственная Дума одобрила в окончательном чтении инициативу, вносящую поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

В частности, устанавливается ответственность для заказчиков, не соблюдающих временные рамки расчетов с поставщиками. За подобные нарушения теперь предусмотрены денежные взыскания: для руководителей организаций - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

#Госдума #госзакупки #коап рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025