Госдума приняла закон об ответственности за несоблюдение сроков расчета с поставщиками

Государственная Дума одобрила в окончательном чтении инициативу, вносящую поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

В частности, устанавливается ответственность для заказчиков, не соблюдающих временные рамки расчетов с поставщиками. За подобные нарушения теперь предусмотрены денежные взыскания: для руководителей организаций - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

