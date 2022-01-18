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Происшествия
18 января 2022  14:17
Павел Климчак

Госдума приняла законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Сегодня госдума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, пожизненный срок предусмотрен для педофилов за повторное нарушение этого преступления. Как уточняется в поправках ко второму чтению, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено сейчас.

#педофил #пожизненный срок #законопроект
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