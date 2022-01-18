Госдума приняла законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Сегодня госдума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, пожизненный срок предусмотрен для педофилов за повторное нарушение этого преступления. Как уточняется в поправках ко второму чтению, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено сейчас.