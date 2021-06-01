Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу. В Совете Федерации документ может быть рассмотрен уже завтра, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что поправки направлены на решение поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным задачи довести газ до каждого участка бесплатно.

Он добавил, что после принятия закона Правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

По словам депутата фракции «Единой России» в Госдуме Альфии Когогиной, вопросы по завершению газификации сел поднимались на встречах с жителями Татарстана в рамках предварительного голосования.

«При том что уровень газификации в Татарстане сегодня составляет более 99,5 %, потребность в газе будет всегда, учитывая темпы строительства, расширение поселений, появление новых микрорайонов. Нужно решать вопрос по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой, подключению к газу участков для многодетных семей. Все предложения и обращения, прозвучавшие на встречах, безусловно, должны войти в программу „Единой России“ на предстоящих выборах», — заявила она.

В апреле «Единая Россия» обратилась к Президенту России Владимиру Путину с инициативой о бесплатном подключении населения к газу. Глава государства поддержал предложение партии в послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.