news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 28 января 2025 14:45

Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через мобильные приложения страховых компаний. Для этого потребуется интеграция с порталом «Госуслуги».

Как сообщает РИА Новости, данный закон упростит процедуру составления извещений о ДТП, исключая необходимость вызова полицейских и заполнения бумажных документов. Закон начнет действовать сразу после его официальной публикации.

На сегодняшний день электронное извещение о ДТП можно заполнить через портал «Госуслуги». Новый закон расширяет эти возможности, допуская использование официальных сайтов и мобильных приложений страховых компаний, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к этим ресурсам может быть осуществлен при помощи ЕСИА.

#закон #ДТП #госуслуги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025