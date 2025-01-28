Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через мобильные приложения страховых компаний. Для этого потребуется интеграция с порталом «Госуслуги».

Как сообщает РИА Новости, данный закон упростит процедуру составления извещений о ДТП, исключая необходимость вызова полицейских и заполнения бумажных документов. Закон начнет действовать сразу после его официальной публикации.

На сегодняшний день электронное извещение о ДТП можно заполнить через портал «Госуслуги». Новый закон расширяет эти возможности, допуская использование официальных сайтов и мобильных приложений страховых компаний, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков (РСА). Доступ к этим ресурсам может быть осуществлен при помощи ЕСИА.