Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, существенно расширяющий полномочия полиции в отношении административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства из России, сообщает ТАСС.

Согласно новым нормам, право принимать решения об административном выдворении теперь будет предоставлено не только судьям и должностным лицам погранслужбы, но и сотрудникам органов внутренних дел. Это значительно упростит и ускорит процедуру выдворения нарушителей миграционного законодательства.

Законопроект также вводит ограничение на срок содержания иностранцев в специальных учреждениях перед выдворением – не более 48 часов. Это касается случаев, когда решение о помещении в спецучреждение принимается руководством ФСБ, МВД или пограничных органов.

Кроме того, вводится ответственность за нарушение правил въезда в РФ или выезда из страны. Штрафы за такие нарушения составят до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 800 тысяч для юридических лиц.

Законопроект также предусматривает ответственность за оказание услуг иностранцам, находящимся в режиме высылки. За это граждане могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, а юридические лица — до 500 тысяч рублей.