Госдума приняла закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект об установлении в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. Датой закреплено 19 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Проектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, отметила, что в условиях агрессивной русофобии и попыток искажения истории Второй мировой войны сохранение исторической правды имеет принципиальное значение. По ее словам, это необходимо для того, чтобы уберечь мир «от новых страшных потрясений».

«День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды», – подчеркнула Яровая.