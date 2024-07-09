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Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит служащим прокуратуры и Следственного комитета получать отсрочку от военной службы, передает РИА Новости.
Законопроект предполагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета смогут получить отсрочку после окончания вуза по соответствующей специальности.
В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в ОВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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