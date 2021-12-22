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Здоровье
22 декабря 2021  14:12

Госдума приняла закон об использовании офф-лейбл лекарств при лечении тяжелобольных детей

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Государственная Дума в окончательном, третьем чтении приняла закон об использовании при лечении детей с тяжелыми заболеваниями лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (то есть офф-лейбл). Об этом сообщает РИА Новости. 

Инициаторами проекта стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. 

Правительство РФ, согласно документу, наделят полномочиями перечислить перечень заболеваний и критериев, по которым допустимо использовать офф-лейбл препараты. 

Кроме этого после совершеннолетия дети, страдающие тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в этот перечень, получат право продолжить лечение в специализированных медицинских организациях, где они наблюдались до этого. Такое решение было принято в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Правительство России ранее поддержало этот законопроект.

#дети #здоровье #Госдума
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