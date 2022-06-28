В России принят закон об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня 2022 года

Государственная Дума РФ в окончательном, третьем чтении приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 10%. Об этом рассказал председатель Комитета ГД по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Законом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Так, в целях исполнения поручения Президента РФ [Владимира Путина] будет проиндексирован размер военной пенсии с 1 июня 2022 года на 10%», — сообщил он, добавив, что, когда закон вступит в силу, военные пенсионеры получат перерасчет.

Кроме того, теперь в перечень лиц, которым положена обязательная страховая выплата в случае гибели военнослужащего при исполнении должностных обязанностей, включая и служащих по призыву, включат граждан, которые воспитывали или содержали военнообязанного не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.

Помимо этого, будет установлен новый порядок военной службы для людей, которых признали негодными по состоянию здоровья, а до этого награжденных госнаградами или ставших ветеранами боевых действий. Сейчас такие военнослужащие подлежат увольнению. После выступления в силу новых поправок такие граждане при желании смогут продолжать службу на отдельных воинских должностях, но при этом уйти с них в любой момент в случае необходимости и единовременно получить специальную выплату.