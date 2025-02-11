Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

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Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам, сообщается на официальном сайте ГД РФ.

Инициатива была подготовлена правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1 %. В соответствии с поручением главы государства дополнительная индексация будет произведена на 4,4 %», – отмечается в сообщении Госдумы.